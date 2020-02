GLB befasst sich mit Photovoltaik

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim (GLB) hat gemeinsam mit SPD und CDU sowie dem Vertreter der FWG einen Antrag für die Stadtverordnetenversammlung gestellt, um die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage entlang der Autobahn 5 voranzutreiben.

„Wir sehen gute Chancen, wie auch in Heppenheim, solch eine Freiflächenanlage in Bensheim zu errichten, da die Stadt dieses Jahr durch einen Geländetausch in den Besitz der nötigen Flächen kam“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Die Errichtung von Freiflächen-PV-Anlagen sei auch ein Projekt aus dem Bensheimer Masterplan Klimaschutz, welches bisher noch nicht umgesetzt werden konnte, so Stadtverordneter Moritz Müller mit.

„Die PV-Module sind geständert und so hoch, dass genügend Platz ist, um darunter Schafe weiden lassen zu können. Dadurch können genau die extensiv bewirtschafteten Wiesen entstehen, die durch die intensive Landwirtschaft verlorengingen und die uns für den Naturschutz fehlen. Diese Anlage ist eine sinnvolle Ergänzung zu den PV-Anlagen auf Dächern, die es selbstverständlich weiterhin geben muss“, sagt Stadtverordneter Wolfram Fendler.

Die Fraktion der Grünen Liste bereitet sich auf die Stadtverordnetenversammlung vor und bespricht unter anderem die Themen Wettbewerb Marktplatz und Neubau Kita Fehlheim/Schwanheim am heutigen Dienstag (11.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof an der Bahnhofstraße.

Das Bensheimer Stadtparlament tagt am Donnerstag ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.02.2020