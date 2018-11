GLB begrüßt Zusammenarbeit

Bensheim.Synergien nutzen, Kosten sparen, Fachwissen bei Beibehaltung der kommunalen Eigenständigkeit bündeln – es geht um die interkommunale Zusammenarbeit, also die gemeinsame Lösung von Problemen oder die gemeinschaftliche Erledigung bestimmter Aufgaben.

„Dies ist sinnvoll und hier haben wir als Grüne Liste unseren zuständigen Stadtrat unterstützt“, teilt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier mit und zeigt auf: Seit Juni 2012 gibt es zwischen der Bundespolizei, zu deren Aufgabenbereich die Bahnanlagen gehören, der Stadt, der Landespolizei und der Bahn AG eine Ordnungspartnerschaft für den Bereich des Bahnhofs. Damit können die örtlichen Sicherheitskräfte im Ernstfall eingreifen, ungeachtet der formalen Zuständigkeiten und des Hausrechts.

Kooperation mit Lautertal

Seit 2015 hat die Stadt einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit der Gemeinde Lautertal mit dem Zweck, den ruhenden und fließenden Verkehr zu überwachen. „Wir unterstützen daher auch die neue Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Zwingenberg“, sagt Wolfram Fendler, der die GLB in der Sicherheitskommission vertritt.

Hier geht es – wie berichtet – um den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes und damit um die Möglichkeit, bei Bedarf über eine größere Anzahl von Polizeikräften verfügen zu können. Gewinner seien jeweils die Bürger. Die Fraktion der Grünen Liste spricht über dieses Thema in der Fraktionssitzung am Dienstag (6.) ab 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.11.2018