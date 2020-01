GLB bei Edeka Merz

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim lädt für Dienstag (21.) zu ihrem ersten Ortstermin im neuen Jahr ein. Die Fraktion besucht den Edeka-Markt Merz in Auerbach, um sich über die geplante Erweiterung des Supermarktes zu informieren. Im Rahmen des Bauvorhabens wird nicht nur die Verkaufsfläche des Marktes vergrößert, sondern auch im Obergeschoss Wohnraum geschaffen.

„Diese in Bensheim bisher einmalige Kombination aus Supermarkt und Wohnungen, die in anderen Städten und insbesondere im Süden Europas schon lange die ungenutzte Fläche über den meist einstöckigen Verkaufsflächen optional ausnutzt, ist ein gutes Beispiel für Innen- vor Außenverdichtung“, kommentiert Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. „Dem Beispiel könnten weitere Märkte folgen und damit neben möglichen Erweiterungen auch zur Entschärfung der Wohnraumnot in Bensheim beitragen.“

Neben der Erweiterung steht die Ausrichtung des Marktes im Zentrum des Termins. „Mit Herrn Merz möchten wir über weitere nachhaltige Einkaufsmöglichkeiten wie unverpackte Lebensmittel sowie Verbraucherinformationen diskutieren“, erklärt Moritz Müller.

Der Ortstermin findet am Dienstag (21.) ab 19 Uhr statt. Treffpunkt ist der Haupteingang des Aktivmarktes in der Wilhelmstraße 160 in Auerbach. Interessierte sind willkommen. Im Anschluss berät die Fraktion aktuelle Themen der Kommunalpolitik und die Vorlagen zur Stadtverordnetenversammlung. red

