GLB berät über Baugebiet

Bensheim.Die Stellungnahme der GGEW AG zum geplanten Neubaugebiet in Fehlheim hat es in sich: Angedacht ist die Erschließung des Baugebiets mit einer autarken Stromversorgung durch Photovoltaik sowie durch ein Blockheizkraftwerk. Ergänzend ist ein Stromspeicher für die Nachtstunden geplant.

Effiziente Energieversorgung

„Alle beteiligten Komponenten werden miteinander verknüpft, um eine effiziente Energieversorgung zu gewährleisten und somit das Baugebiet Langgewann zu einem Vorzeigebaugebiet zu entwickeln“, heißt es im Schreiben der GGEW. Die Grünen beraten in ihrer Fraktionssitzung am Dienstag (26.), 20 Uhr, im Präsenzhof (Bahnhofstraße) über den Bebauungsplan für das Fehlheimer Neubaugebiet. Der Ortsbeirat Fehlheim hat Änderungswünsche: „Wir sehen den Zielkonflikt zwischen einer Bewahrung des dörflichen Charakters auf der einen Seite sowie dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden und der damit verbundenen dichteren Bebauung auf der anderen“, so GLB-Stadtverordnete Antje Adam. Wie damit umzugehen ist, wird ebenfalls Gegenstand der Beratungen sein. red

