GLB berät über die Innenstadt

Bensheim.Das Bürgernetzwerk „Zukunft Innenstadt“ hat seine bisherigen Ergebnisse präsentiert. Ziele sind beispielsweise – und wie berichtet – ein Masterplan für die Innenstadt mit Nutzungskonzept, ein Leitbild und ein Marketingkonzept, das auf die Marke Innenstadt als Erlebnisort setzt.

„Wir freuen uns über ein so großes bürgerschaftliches Engagement, das viele gute Ideen vorgeschlagen hat“, meint GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Jetzt gelte es, auch im politischen Raum zu überlegen, wie und welche dieser Ideen mit den bereits vorhandenen Konzepten im Sinne einer lebendigen Innenstadt umgesetzt werden können.

Die Fraktion der Grünen Liste spricht in ihrer Sitzung am Dienstag (12.) ab 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof über dieses Thema.

Weiterhin erinnern die Bensheimer Grünen, dass jetzt sogar bis zum 31. März Anregungen für das Radwegenetz im Kreis Bergstraße im Rahmen der Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes über die Internetseite des Kreises www.radforum-bergstrasse.de abgegeben werden können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.03.2019