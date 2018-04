Anzeige

Bensheim.Mal schnell was beim Baumarkt holen? Seinen Getränkevorrat aufstocken? Das muss nicht unbedingt ein Grund sein, das Auto aus der Garage zu holen, meint die Grüne Liste. Für solche Aufgaben sei ein Lastenrad perfekt geeignet. Damit sich nicht jeder sein eigenes Lastenrad kaufen muss, hat der Verein „TransitionTown Darmstadt“ gemeinsam mit der Stadt Darmstadt einen Lastenrad-Verleih eingerichtet.

Ob das auch für Bensheim ein Modell sein kann, wie genau die Sache organisiert ist, was die Geschichte kostet und welche Fördermöglichkeiten es gibt, darüber sprechen die Grünen in ihrer öffentlichen Fraktionssitzung am Dienstag (10.).

„Generell hat Darmstadt ein vorbildliches Programm zur Förderung des Radverkehrs aufgelegt. Mit minimalem Mitteleinsatz – 90 Prozent werden vom Bund zugeschossen – wird ein umfangreiches Maßnahmenbündel umgesetzt. Grund genug für uns Bensheimer Grüne, einen Blick über die Stadtgrenzen zu werfen“, so der Stadtverordnete Hanns-Christian Wüstner in einer Pressemitteilung,.