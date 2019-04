GLB diskutiert über Klimaschutz

Bensheim.Um eine energieoptimierte, nachhaltige Stadtentwicklung zu gewährleisten, wird im „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ die Aufstellung eines Leitfadens für die Planung von Bebauungsplänen empfohlen.

Dieser sollte alle klima- und energierelevanten Themenfelder berücksichtigen und sicherstellen, dass bereits in der Entwurfsphase neuer Bebauungspläne die Belange des Klimaschutzes ausreichend berücksichtigt werden.

„Kaum eine Maßnahme, die die Stadt selbst beeinflussen kann und selbst verantwortet, hat größere Auswirkungen auf den Klimaschutz, als die Festsetzungen, die in Bebauungsplänen getroffen werden“ stellt Bauausschussvorsitzender Thomas Götz fest.

Hürden nach wie vor hoch

Zwar hat es der Klimaschutz inzwischen immerhin schon in Paragraf 1 des Baugesetzbuches geschafft, aber die Hürden, wenn es um die konkrete Umsetzung dieses generellen Ziels in die konkrete Planung geht, sind nach wie vor hoch.

Welche Anforderungen in diesem Kontext an den vom Masterplan verlangten Leitfaden zu stellen sind, darüber diskutieren die Grünen in ihrer Fraktionssitzung am heutigen Dienstag (9.). red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019