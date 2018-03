Anzeige

Bensheim.„Wir wollen mehr Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum schaffen“, heißt es in einer Pressenotiz der GLB. In der Praxis sei dies nicht immer so einfach, wie die Bebauung nördlich des Brückwegs zeige.

„In Bensheim können wir Sozialwohnungen errichten, wenn das Grundstück im Eigentum der Kommune liegt – wie beim Meerbachsportplatz oder am Bundeswehrdepotgelände. Bei Neubauvorhaben Dritter konnten wir bei frühzeitiger Einbindung im Bebauungsplan Sozialwohnungen vorschreiben, wie zum Beispiel beim EKZ-Gelände“, sagt GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

„Wir wollen uns informieren, wie andere Kommunen das Problem der fehlenden Sozialwohnungen angehen“, teilt Dr. Thomas Götz, stellvertretender GLB-Fraktionsvorsitzender, mit. Die GLB bespricht dieses Thema am Dienstag (20.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof. red