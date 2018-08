GLB-Fraktion spricht über Riedwiese

Bensheim.Das Gebiet Riedwiese neben der Autobahn soll wie mehrfach berichtet gewerblich genutzt werden. Dafür muss weder ein Industriegebiet ausgewiesen noch eine Recyclinganlage ermöglicht werden, schreiben die Grünen in eimer Pressemitteilung.

Es sei gut, dass die Bevölkerung ihre Ablehnung zu dieser Planung öffentlich kundgetan habe. Die Verwaltung habe bereits die Planung eines Industriegebietes zurückgenommen und den Charakter in Gewerbegebiet geändert. Die Koalition aus CDU, GLB und BfB hat einen Antrag für die Stadtverordnetenversammlung eingereicht, durch dessen Beschluss die Errichtung einer Bauschuttrecyclinganlage rechtssicher ausgeschlossen werden könne.

Ausgleich für Flächenverbrauch

„Wir setzen uns dafür ein, dass dies jetzt so beschlossen und umgesetzt wird. Unser Augenmerk im Verfahren wird jetzt darauf gerichtet sein, dass ein Ausgleich für den Flächenverbrauch geschaffen wird, der die Belange des Naturschutzes in besonderem Maße berücksichtigt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Sorgen bezüglich der Verkehrsbelastung in der Weststadt wurden aufgenommen. Die Grünen sind der Meinung, dass neue Verkehrskonzepte und ein Umdenken in der Verkehrspolitik benötigt werden.

Wie der Verkehr in Bensheim in den nächsten Jahren aussehen könnte, werden der neu zu erstellende Verkehrsentwicklungsplan (VEP) und der Green-City-Plan zeigen.

Beide sind in Auftrag gegeben und „wir erwarten gespannt die Ergebnisse“, so die GLB. Die Fraktion spricht am heutigen Dienstag (28.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof, Bahnhofstraße, über dieses Thema. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.08.2018