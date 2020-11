GLB-Fraktion tagt digital

Bensheim.Die Bensheimer Grünen unterstützen die Bitte der Bürgerinitiative, den Wahltermin des Bürgerentscheids vom 17. Januar zu verschieben und diesen zusammen mit der Kommunalwahl am 14. März 2021 durchzuführen.

Bereits in der Septembersitzung der Stadtverordnetenversammlung hatte dies die Fraktion der GLB gemeinsam mit anderen Fraktionen beantragt. Leider wurde der Antrag abgelehnt.

„Durch das Anhalten der Coronakrise, einem dadurch erschwerten Werben und einer aufwendigen Wahldurchführung, der Mehrfachbelastung der Wahlhelfer sowie einer dadurch zu erwartenden geringen Wahlbeteiligung, sehen wir es immer noch als richtig an, den Entscheid zu verschieben“, betont GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Die weiteren Themen der Fraktionssitzung sind die Bedeutung des neuen Kreis-Radwegekonzeptes für Bensheim sowie die angekündigten Änderungen von Bebauungsplänen. „Ein Klimawechsel in Bensheim bedeutet für uns auch eine Stärkung des Radverkehrs und damit verbunden bessere Radwege; hier schauen wir genau, welche Unterstützung wir vom Kreis-Radwegekonzept erwarten dürfen“, kommentier GLB-Stadtverordneter Moritz Müller.

Die Fraktion der GLB tagt am heutigen Dienstag, 24. November, aufgrund der Coronakrise wieder digital. Interessierte können der Sitzung ab 20 Uhr beitreten. Müller bittet dazu um eine kurze Mitteilung per E-Mail an m.mueller@gruene-bensheim.de, um den Teilnahmelink für das Videokonferenztool übermitteln zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.11.2020