GLB für Wahl im November

Bensheim.Wegen der Corona-Pandemie wurde vom Hessischen Landtag Ende März beschlossen, alle anstehenden Bürgermeisterwahlen, so auch die Bürgermeisterwahl in Bensheim, zu verschieben (wir haben berichtet). Sie kann jetzt frühestens am 1. November stattfinden.

Die Stadtverordneten der Grünen Liste Bensheim (GLB) sind sich darüber einig, dass die Stadtverordnetenversammlung sobald wie möglich den neuen Wahltermin festlegen sollte, um die Unsicherheit über den Termin zu beseitigen.

Gleichzeitig streben die Grünen einen Wahltermin im November an – noch bevor die Amtszeit von Bürgermeister Rolf Richter Mitte Dezember endet.

GLB-Sprecher Wolfram Fendler unterstützt den Wahltermin: „Je näher der Bürgermeisterwahltermin an den Termin der Kommunalwahl im März 2021 rückte, um so stärker würde die Kommunalwahl durch die Personalentscheidung zwischen den Bürgermeisterkandidaten überlagert. Wir als GLB unterstützen den grünen Bürgermeisterkandidaten Manfred Kern, weil er in unseren Augen die bessere Wahl für Bensheim ist. Und wir werden zur Kommunalwahl mit einer attraktiven Liste von Kandidaten sowie starken grünen Inhalten antreten“, meint Fendler abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.04.2020