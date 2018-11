GLB hat die Jugend im Blick

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim (GLB) spricht über die Änderungsanträge der Koalition zum Haushaltsentwurf 2019. „Es geht um die Themen: Sozialer Wohnungsbau und Jugend-Sozialarbeit auf städtischer Ebene sowie das Engagement beim Klimaschutz“, so GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Zur Situation der Jugendlichen in Bensheim sagt GLB-Stadtverordneter Moritz Müller: „Um adäquate öffentliche Bereiche für junge Menschen in unserer Stadt zu schaffen, bedarf es keiner strengen Kontrollen, die entstehende Probleme nur verlagern, sondern einer sozialpädagogischen Begleitung.“

Thema städtische Finanzen

Die GLB begrüßt die weiterhin positive finanzielle Entwicklung der Stadt: „Es ist dem grünen Kämmerer Adil Oyan erneut gelungen, einen im ordentlichen Ergebnis ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.“

Die GLB trifft sich zur Fraktionssitzung am heutigen Dienstag (27.) ab 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof in Bensheim. red

