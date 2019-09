GLB morgen bei Hofreiter-Lesung

Bensheim.Der Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion Anton Hofreiter kommt in den Kreis und liest aus seinem Buch „Fleischfabrik Deutschland: Wie die Massentierhaltung unsere Lebensgrundlagen zerstört und was wir dagegen tun können“ vor.

„Als Grüne sehen wir einen geringeren Energieverbrauch, die Umstellung auf regenerative Energiequellen, ein nachhaltiges Wirtschaften, die Verkehrswende hin zu mehr ÖPNV und Radverkehr und auch weniger Fleischkonsum als die richtigen Wege für unsere Zukunft an“, sagt GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) wird an der Veranstaltung teilnehmen und freut sich über viele Besucher auch aus Bensheim. Die „Lesung auf der Kuhweide“ findet am Dienstag (17.) von 19 bis 21 Uhr auf dem Guldenklinger Hof in Heppenheim statt. Bei gutem Wetter sitzen die Zuhörer dabei draußen auf Heuballen und mitgebrachten Picknickdecken. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in der Scheune statt.

Der Bus 667 fährt vom Heppenheimer Bahnhof im Halbstundentakt direkt zur Guldenklinger Höhe und zurück. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.09.2019