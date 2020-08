GLB spricht über Bürgerentscheid

Bensheim.Die Grünen nehmen am Friedensspaziergang anlässlich des Antikriegstages am Dienstag (1.) von 17.30 bis 19 Uhr in Bensheim teil. Start ist am Rathaus.

Anschließend trifft sich die Fraktion der Grünen Liste Bensheim zur Fraktionssitzung. Hauptthema ist der geplante Termin für den Bürgerentscheid zum Marktplatz. „Wir sind, wie viele andere bisher, davon ausgegangen, dass die Abstimmung zum Bürgerentscheid selbstverständlich mit der Kommunalwahl am 14. März stattfinden wird. Das würde eine breite Beteiligung sichern und der Entscheidung eine hohe demokratische Legitimation verschaffen“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

„Außerdem würde die Zusammenlegung Kosten sparen und es müssten nicht nochmals viele Wahlhelfer verpflichtet werden.“ Von der Stadtverwaltung wird nun stattdessen eine getrennte Abstimmung zum Bürgerentscheid am 17. Januar vorgesehen. Weitere Themen der Sitzung sind der Umzug der Firma Sanner auf eine Fläche, die neu als Erweiterung zum Stubenwald II hinzukommen soll, ohne dass mögliche Alternativflächen aufgeführt und bewertet worden seien, und VRNnextbike. Bensheim hatte 2016 als erste Stadt im näheren Umfeld dieses Radverleihsystem eingeführt: „Der Vertrag ist jetzt zu verlängern und wir Grüne wollen, dass es ein gutes Angebot gibt, damit noch mehr Menschen das Fahrrad nutzen“, sagt Stadtverordneter Moritz Müller.

Beraten werden in der Gaststätte Präsenzhof zudem alle Verwaltungsvorlagen und Anträge für die Stadtverordnetenversammlung. Gäste sind ab 20 Uhr willkommen. red

