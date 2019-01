GLB spricht über die Entwicklung der Innenstadt

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim (GLB) nimmt bei der ersten Fraktionssitzung im neuen Jahr einen Ausblick auf die Entwicklung der Innenstadt vor. Es geht dabei vorrangig um den Beauner Platz und sein Umfeld.

Beim Bürgerhaus brauche man ein Nutzungskonzept. Die Grünen erwarten, dass die MEGB in Kürze hierzu Vorschläge macht. Für die Flächen um das Bürgerhaus, einschließlich dem Platz vor dem Parktheater, hat die Koalition den Magistrat beauftragt, einen Wettbewerb auszuschreiben, um die besten Ideen für eine Neugestaltung zu erhalten. Die Vorschläge erwarten die Grünen in 2019.

„Beim Hoffartgelände gibt es Interessenten und wir hoffen, dass 2019 der Verkauf an einen Investor erfolgt und dort auch Wohnungen entstehen“, sagt GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier und betont weiter: „Die Pläne der Bebauung und der Platzgestaltung können dann optimal aufeinander abgestimmt werden.“

Auch beim Neumarkt-Center ist zu wünschen, dass die Gespräche erfolgreich sind und sich in 2019 Verbesserungen ergeben, vor allem für eine Nutzung des Erdgeschosses und damit für eine Attraktivierung der Innenstadt. „Wir hoffen, dass hierbei auch ein Nahversorger wieder in die Innenstadt kommt“, sagt Stadtverordneter Moritz Müller.

Radverkehr stärken

„In diesem Zusammenhang sehen wir auch die Neugestaltung oder Umwidmung der Verkehrsflächen in der Promenadenstraße. Im Rahmen der Verkehrswende soll der Radverkehr gestärkt und die Emissionen bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren gesenkt werden. Es gilt, die Verkehrswege entsprechend darauf auszurichten. Daher sind wir auch auf die Empfehlungen des neuen Verkehrsentwicklungsplans für Bensheim gespannt, der 2019 in Auftrag gegeben wird“, so Stadtverordneter Thomas Götz.

Die Chancen, dass sich an diesen Stellen in der City städtebaulich einiges zum Besseren verändert, sehen die Grünen für das kommende Jahr als besonders hoch an.

Die Fraktion spricht über diese Themen am heutigen Dienstag (8.) ab 20 Uhr in ihrer Fraktionssitzung im Restaurant Präsenzhof, Bahnhofstraße. red

