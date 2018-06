Anzeige

Bensheim.Gleich mehrere Projekte stehen in Bensheim zum Ausbau der Kinderbetreuung an. Nach dem beschlossenen Neubau der Kita in der Sparkassenallee folgt jetzt der Aufstellungsbeschluss für eine weitere Kita am Berliner Ring sowie die Vorbereitungen zur Inbetriebnahme einer Container-Kita auf dem ehemaligen Bundeswehrdepot-Gelände.

Die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) setzt sich nach eigenem Bekunden seit Jahren für ein kinder- und familienfreundliches Bensheim und für ein gutes Angebot in der Kinderbetreuung ein. Familie und Beruf müssten vereinbar sein, und jede Familie sollte das Betreuungskonzept finden, welches sie benötigt.

Die Vorbereitungen zur Stadtverordnetenversammlung, auf der sechs Tagesordnungspunkte zur Kinderbetreuung stehen, sind Hauptthema der GLB-Fraktionssitzung am heutigen Dienstag (12.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof. red