Anzeige

Bensheim.Bensheim reagiert mit dem Bau einer weiteren Kindertagesstätte in der Sparkassenallee auf den steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. „Wir freuen uns über den Zuwachs an Kindern“, sagt Moritz Müller, GLB Stadtverordneter und stellvertretender Vorsitzender des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses.

„Familie und Beruf dürfen sich nicht gegenseitig ausschließen, daher setzen wir uns für ein breites Angebot an Betreuungsplätzen ein. Jede Familie soll individuell die Wahlmöglichkeit haben.“ Die neue Kita liege strategisch in der Nähe vieler großer Unternehmen, die dort Firmen-Betreuungsplätze buchen können.

Bensheim ist eine der Modellkommunen für den Klimaschutz. „Daher ist es folgerichtig, dass auch diese Kita, als die dritte der Stadt Bensheim, die baulichen Mindeststandards im energetischen Bereich übertrifft und wir unsere Vorbildfunktion als Stadt nutzen“, sagt Doris Sterzelmaier, Fraktionsvorsitzende der Grünen Liste Bensheim.