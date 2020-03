GLB will offensiv werben

Bensheim.Am 21. Juni wird in Bensheim ein neuer Bürgermeister gewählt. Neben Amtsinhaber Rolf Richter wird auch Manfred Kern kandidieren. Der 61-jährige baden-württembergische Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Schwetzingen war der Gastredner der Hauptversammlung der Grünen Liste Bensheim (GLB) im Hotel Felix und nutzte die Gelegenheit, sich den Mitgliedern vorzustellen.

„Ich fühle mich Bensheim wesentlich näher als Stuttgart“, führte der gebürtige Mannheimer in seiner Vorstellungsrede aus. „Bensheim ist eine Perle – was die Natur und die Kultur, aber auch die Infrastruktur angeht. Ich sehe große Potenziale, die darauf warten, weiter entwickelt zu werden.“

In seiner Rede kritisierte Manfred Kern aber auch das Management in der Bensheimer Innenstadt: „Die offenen Baustellen an Sparkasse, Hoffartgelände, Bürgerhaus und Haus am Markt müssen geschlossen werden“, so Kern. Vor allem der aktuelle Zustand des Marktplatzes bereite ihm Bauchschmerzen.

Die Mitglieder sprachen bei ihrer Mitgliederversammlung einstimmig eine Wahlempfehlung für Manfred Kern aus und sagten ihm ihre Unterstützung im Rennen um den Chefsessel im Rathaus zu.

In ihrem Rechenschaftsbericht gab Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier einen Überblick über die Arbeit der Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung und nannte dabei als Erfolge die Abschaffung der Straßenbeiträge, die Erhöhung des Förderprogramms Klimaschutz und die Neuschaffung eines Förderprogramms E-Mobilität. Weiterhin nannte Sterzelmaier, dass in dieser Legislaturperiode ein Hektar neue Blühstreifen und -wiesen angelegt wurden.

Sterzelmaier sprach auch das Ende der Koalition aus CDU, GLB und den Bürgern für Bensheim an: „Als Grüne schreckt uns die neue Situation nicht ab. Vielmehr haben wir nun mehr Gelegenheit, auch öffentlich für unsere Inhalte zu werben“, führte die Fraktionsvorsitzende weiter aus.

Auch die Sprecher berichteten über das vergangene politische Jahr. Wolfram Fendler resümierte über die vergangenen Veranstaltungen der Wählervereinigung. Auch die Partizipation an der Bergsträßer Nachhaltigkeitsmesse und an den Demonstrationen von Fridays for Future nannte Fendler. Nach dem Bericht des Kassierers und der Kassenprüfer wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Die Neuwahlen der Sprecher bestätigten Wolfram Fendler, Michael Krapp, Annette Müller und Jutta Zinecker im Amt. Unterstützt werden sie von den neuen Vorstandsmitgliedern Peter Born, Daniel von Hauff und Kira Knapp. Thomas Götz wurde einstimmig als Kassenwart wiedergewählt. Die Kassenprüfung werden im kommenden Jahr Manfred Knapp und Susanne Reichert durchführen.

Glückwünsche erreichten nicht nur den neu gewählten Vorstand, sondern auch langjährige Mitglieder. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft in der Grünen Liste Bensheim wurden Bettina Fendler, Wolfram Fendler, Peter Lotz und Karl Rösch geehrt. Doris Sterzelmaier wurde für ihr 25-jähriges Engagement gedankt. red

