GLB wird zum Grünen-Ortsverband

Bensheim.Die nun wohl endgültig letzte Mitgliederversammlung der Grünen Liste Bensheim (GLB) hat nach eigenen Angaben die Überführung der Wählergemeinschaft für Demokratie und Umwelt in einen Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen beschlossen. Die von Wolfram Fendler geleitete Sitzung sei kurz und reibungslos verlaufen.

Für den Beschluss war eine Dreiviertelmehrheit der Anwesenden nötig. Die Umwandlung sei von allen Anwesenden bei einer Gegenstimme beschlossen worden. Ursprünglich sollte der Übergang Ende August umgesetzt werden, doch zur Versammlung kamen zu wenige Mitglieder.

Neue Liste zur Kommunalwahl

Die GLB geht dadurch jetzt erst – wie berichtet – in dem neu gegründeten Ortsverband Bensheim von Bündnis 90/Die Grünen auf.

Auf die gewählten Vertreter hat dieser Schritt keine Auswirkung, die GLB-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung bleibt bis zum Ende der Legislaturperiode Mitte März 2021 bestehen.

Zur Kommunalwahl am 14. März treten die Grünen dann mit einer neuen Liste als Bündnis 90/Die Grünen, Ortsverband Bensheim, an. Die Diskussion des Kommunalwahlprogramms, die Suche nach Kandidaten der Grünen für die Stadtverordnetenversammlung und die Ortsbeiräte finden derzeit statt. Interessierte an der Kommunalpolitik sind bei den Bensheimer Grünen willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.10.2020