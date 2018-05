Anzeige

Bensheim.Bereits im März dieses Jahres fasste die Stadtverordnetenversammlung den Beschluss, bei Neuabschlüssen oder Verlängerungen von Pachtverträgen für städtische Flächen von den Pächtern den Verzicht auf den Einsatz von Glyphosat und Neonicotinoiden zu fordern. Vorangegangen war – wie berichtet – eine Initiative der Koalition aus CDU, GLB und BfB, die eine entsprechende Vorlage eingebracht hatte.

Gleichzeitig gab der KMB bekannt, künftig kein Glyphosat mehr auf städtischen Flächen einsetzen zu wollen. Der BUND nahm dies jetzt zum Anlass, Bensheim in seine Liste der „pestizidfreien Kommunen in Deutschland“ aufzunehmen. „Pestizidfrei ist vielleicht ein etwas großes Wort, aber die Aufnahme ist ein erfreuliches Zeichen, dass unsere Bemühungen honoriert werden“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Thomas Götz.

Mit der Frage, welche weiteren Schritte in Bensheim möglich und wünschenswert sind, beschäftigen sich die Grünen bei ihrer Fraktionssitzung am Dienstag (8.). Daneben steht die Vorbereitung auf die Stadtverordnetenversammlung an. Die öffentliche Sitzung beginnt um 20 Uhr im Restaurant Präsenzhof in der Bahnhofstraße. red