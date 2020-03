GLB zur Radverkehrsschau

Bensheim.Die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) befasst sich mit Ergebnissen der sechsten Radverkehrsschau. Demnach wurden 13 Stellen im Stadtgebiet von den Fachleuten besichtigt und beurteilt. „Es ist eine gute Einrichtung, dass alle zwei Jahre das bestehende Radwegenetz überprüft wird und geklärt wird, ob es Korrekturbedarf gibt oder Lücken geschlossen werden sollen“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Dieses Jahr wurde die gefährliche Kurve hinter Edeka Merz bei der Einmündung in die Wilhelmstraße betrachtet. Ein Verkehrsspiegel oder ein Mittelstreifen auf dem Geh- und Radweg wurden von den Fachleuten abgelehnt. Die Fraktion will nach Alternativen suchen, da diese Stelle eine bessere Lösung brauche. Auch die Radwegeführung von der Kreuzung Fabrikstraße/B 3 bis zum Bahnhof ist ein Punkt, den sich die Grünen nochmals genau ansehen wollen.

Die Regelung sieht vor, dass Radfahrende aus Richtung Heppenheim, die B 3 diagonal an der Pfalzstraße und dann an der Hermannstraße queren. Da der Bahnhof auf der anderen Seite liegt, ist nicht klar, wo man die B 3 sinnvoll wieder quert. Ein Punk aus dem Protokoll befasst sich mit der schlechten Situation der Anbindung des beidseitigen Radweges von der Fehlheimer Straße an der Ampel beim Parktheater.

„Hier ist keine klare Wegeführung für Radfahrende Richtung Innenstadt zu erkennen und dies bemängeln wir als Grüne schon lange“, erinnert Stadtverordnetener Hanns-Christian Wüstner.

Auch die Fachleute kamen zu diesem Ergebnis und meinten, dass es für die Optimierung eine bauliche Lösung braucht. Über das Protokoll und die Schwachstellen im Radnetz spricht die Fraktion am Dienstag (3.) ab 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.03.2020