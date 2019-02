GLB zur Zukunft der Innenstadt

Bensheim.Wie sieht die Zukunft der Bensheimer Innenstadt aus? Leerstände und nicht vermietete Wohnungen prägen die Fußgängerzone. „Dies muss sich ändern, denn Bensheim soll eine attraktive und lebendige Stadt bleiben“, schreibt die Grüne Liste Bensheim (GLB). Zur Fraktionssitzung am Dienstag, 5. Februar, haben die Grünen die Geschäftsführerin des Kaufhauses Ganz und IHK-Vizepräsidentin, Tatjana Steinbrenner zu Gast, um über dieses Thema zu beraten.

Auf Antrag der Koalition habe die Stadt 2017 eine Zukunftswerkstatt Innenstadtdialog „Bensheim 2030“ in Auftrag gegeben, die 300 Vorschläge in 2018 als Ergebnis hervorbrachte, heißt es in der Pressemitteilung. „ 50 000 Euro wurden für die Umsetzung einiger Vorschläge aus dem Innenstadtdialog zur Verfügung gestellt“, erinnert GLB Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

In der Zwischenzeit habe sich eine weitere Bürgerbeteiligungs-Initiative Zukunft Innenstadt gebildet – mit ausdrücklichem Wunsch ohne Beteiligung der Politik, schreibt die GLB. Viele Ideen kommen somit zusammen. Wie werden die Vorschläge sortiert und bewertet? Wie entsteht ein von allen anerkanntes Gesamtkonzept? Wie soll ein Citymanagement aussehen? Brauchen wir Veränderungen? Wichtig ist den Grünen das Gespräch und der Gedankenaustausch.

Die öffentliche Fraktionssitzung beginnt am Dienstag, 5. Februar, um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof, Bahnhofstraße. red

