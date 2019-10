Glücksgefühle im Zwölftakt-Rhythmus

Bensheim.Gastgeber Reinhold Schmitt befürchtete ernste bauliche Schäden. Doch auf den ersten Blick hatte das PiPaPo-Theater dieses erschütternde Blues-Gewitter schadlos überstanden. Ob die Statik des Gewölbes gelitten hat, weiß man noch nicht. Das Bensheimer Publikum jedenfalls hatte seine Freude an diesem eruptiven Soundsturm, der am Sonntagabend direkt aus Frankfurt an die Bergstraße geweht

...