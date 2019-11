Glückwünsche für Alfred Preußner

AUERBACH.Glückwünsche für einen verdienten Zeitgenossen – im Bensheimer Stadtteil Auerbach feierte Alfred Preußner (2.v.r.) seinen 90. Geburtstag. In großer Runde wurde Preußner, einst Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks und Präsident des Zentralverbands der Deutschen Friseurhandwerks, gewürdigt. Unter den Gästen war auch eine Delegation aus Gevelsberg, Preußners früherer Heimat. Alt-Bürgermeister Dr. Klaus Solmecke (l. ) gratulierte Preußner in Beisein von dessen Frau Hede ebenso wie Bensheims Bürgermeister Richter (r.). Preußner hat sich an vielen Stellen in der Gesellschaft eingebracht. Er engagierte sich in der Wirtschaft, Kommunalpolitik und der beruflichen Bildung. Vielfach wurde er für seine Verdienste ausgezeichnet, unter anderem erhielt er das Große Verdienstkreuz zum Bundesverdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Preußner hat drei Kinder, zwei Enkel und drei Urenkel. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.11.2019