Glückwünsche für Franz Schader

Bensheim.Am Sonntag feierte Franz Schader seinen 95. Geburtstag. Seit 40 Jahren in Bensheim wohnhaft, hat Franz Schader seine Familienwurzeln in Hofheim. In der Riedgemeinde hat er bis 1980 gewohnt und dort einen großen Edeka-Supermarkt aufgebaut.

Sein Vater hatte in Hofheim bereits ein Kolonialwarengeschäft geführt, dass Franz Schader zunächst vergrößerte. Er erkannte die Zeichen der Zeit und beschloss, im Zentrum von Hofheim den ersten Supermarkt im Ort zu eröffnen. Als Ende der 70er Jahre ein lukratives Angebot einer Supermarktkette kam, beschloss er sich aus dem Geschäft zurückzuziehen und das Gebäude zu vermieten.

Mit seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern zog Franz Schader nach Bensheim in das neugebaute Haus am Leimenberg, in dem er heute noch wohnt. Leider verstarb seine Ehefrau bereits im Jahre 2004. Politisch engagierte sich Franz Schader früh in der CDU und wurde im Jahre 2017 für 65-jährige Parteizugehörigkeit geehrt.

In Bensheim ist er das Stadtverbandsmitglied mit der längsten Parteizugehörigkeit. Zu den Gratulanten zählte neben seiner Familie mit den zwei Kindern und den vier Enkeln auch Bürgermeister Rolf Richter, der dem Jubilar im Namen der Stadt Bensheim die besten Glückwünsche übermittelte. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020