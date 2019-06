Glückwünsche zum 90. Geburtstag

BENSHEIM.Ein ganz besonderer Festtag stand jetzt im Kalender von Anna Spriestersbach. Sie feierte ihren 90. Geburtstag. Gut gelaunt und fit nahm sie viele Glückwünsche entgegen. Seitens der Stadt gratulierte Bürgermeister Rolf Richter. Und der hatte zugleich eine Notfalldose mit dabei.

Geboren wurde Anna Spriestersbach in Darmstadt, wo sie auch aufgewachsen ist. Die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges führten ihre Familie nach Hanau, wo sie als Krankenschwester arbeitete. Nach der Hochzeit lebte sie mit ihrem Mann zunächst in Frankfurt, dann in Zwingenberg. Später zog sie nach Bensheim, hier fühlt sie sich noch heute wohl, nimmt am gesellschaftlichen wie kulturellen Leben teil.

Lesen und Handarbeiten gehören zu ihren Freizeitbeschäftigungen. Auch die Soziale Medien haben es ihr angetan, über die sie munter kommuniziert.

Ihren Geburtstag feierte sie mit Familie und Freunden. Zur Familie gehören drei Kinder, sieben Enkel und drei Urenkel. thz/Bild: Zelinger

