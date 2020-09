Glückwunsch an Christine Deppert

Bensheim.Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert (CDU) hatte am Dienstag Geburtstag – so weit, so schön. Dass wäre nicht zwingend eine Nachricht, hätte sie nicht ihren Ehrentag mit der Eröffnung der Stadtverordnetenversammlung in der Weststadthalle in Einklang bringen müssen. Weil am vergangenen Donnerstag die Sitzungszeit nicht ausreichte, musste zum Nachsitzen angetreten werden (wir haben berichtet).

So traf man sich nun wieder in trauter Runde, um die restlichen Tagesordnungspunkte zu beraten. Immerhin schaffte man es dieses Mal in etwas mehr als dreieinhalb Stunden, so dass die Zusammenkunft regelkonform ins Finale gebracht werden konnte. In Summe kam man dennoch auf mehr als siebeneinhalb Stunden, was einmal mehr beweist, dass Bensheim die Nummer eins an der Bergstraße ist.

Blumen, Wein und Sekt

Die Parlamentschefin hatte in weiser Voraussicht die Leitung der Runde gleich zu Beginn an ihre Stellvertreterin Christiane Lux (SPD) abgegeben – um wenig später mit Blumen und Wein dekoriert die Weststadthalle zu verlassen, um in angenehmerer Atmosphäre Geburtstag zu feiern. Den Kommunalpolitikern hatte sie jedoch ein kleines Dankeschön dagelassen – ein Fläschen Sekt, Corona-gerecht mit Strohhalm. „Damit sie auf mich anstoßen können“, erklärte sie.

Während der Sitzung griff ersten Erkenntnissen zufolge niemand zur Flasche, was für einen nüchternen Ablauf sicherlich zuträglich war, die Diskussion an der einen oder anderen Stelle wiederum vielleicht etwas erträglicher gemacht hätte. Wobei vermutlich noch niemand den Beweis angetreten hat, ob man sich Kommunalpolitik auch schöntrinken kann.

Weiter geht es am 5. November

Wie dem auch sei: Die Sitzung war die letzte vor der Bürgermeisterwahl am 1. November. Das nächste Mal in dieser Zusammensetzung (davor tagen „nur“ die Ausschüsse) treffen die Fraktionen am 5. November aufeinander, aller Voraussicht nach kurz vor einer möglichen Stichwahl. Vielleicht wären dann Baldrian-Tropfen als kleines Gastgeberinnengeschenk ratsam.

