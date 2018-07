Glühweinfest in der Scheune

Reinhard Mayer (links) und Wilhelm Schmitt machten beim Glühweinfest in Zell in der Museumsscheune Musik. © Neu

Zell.Leuchtende Fackeln in der feucht-nebeligen Novembernacht zeigten den Besuchern in Zell am Freitag den Weg zum Glühweinfest des Freundeskreis Zell - Manlay. Perfektes Ambiente für das gesellige Zusammenkommen war die Museumsscheune von Wilhelm Schmitt.

Utensilien aus längst vergangenen Tagen zieren die Wände bis unter die Decke und bilden ein anheimelndes Gesamtkunstwerk.

Zu

...

Sie sehen 62% der insgesamt 611 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.12.2013