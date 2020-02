Goethe-Apotheke hat neue Inhaber

Auerbach.Manuela Manich und Christian Feltrin sind die neuen Inhaber der Goethe-Apotheke an der Darmstädter Straße in Auerbach. In der langjährigen klassischen Apotheke gibt es neben verschreibungs- auch apothekenpflichtige Arzneimittel wie zum Beispiel Schmerzmittel, Erkältungspräparate, Nahrungsergänzungsmittel. Darüber hinaus auch Blutdruckmessgeräte, Kosmetika und eine reichhaltige Auswahl an Homöopathika, Verbandsmaterial und Mundpflegeprodukten.

Angeboten wird ein Lieferservice und die Möglichkeit, seine Medikamente per Smartphone und einer App zu bestellen. In Planung ist derzeit, eine besondere Mutter-Kind-Ecke in die Räumlichkeiten zu integrieren. Vor der Apotheke an der Bundesstraße sind Kundenparkplätze vorhanden. df/Bild: Funck

