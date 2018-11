Goethe-Gymnasium wird Botschafter-Schule

Bensheim. Seit 17 Jahren ist das Goethe-Gymnasium eine offizielle Europaschule. Jetzt ist sie auch eine zertifizierte Botschafterschule des Europäischen Parlaments. Das Projekt dient dazu, ein europaweites Netzwerk zwischen Schulen aufzubauen.

Ziel ist, das Bewusstsein für Europa und für das Parlament zu stärken. Die Initiative richtet sich insbesondere an Schulen, die sich mit europapolitischen Fragen auseinandersetzen.

Das Goethe-Gymnasium erhält die Ehrung aufgrund seines dauerhaften Engagements für die europäische Idee und die regelmäßigen Austauschprogramme. „Jeder Schüler sammelt Erfahrungen im europäischen Ausland“, sagte Schulleiter Klaus Holl. Als Botschafterschule hat das Gymnasium die Möglichkeit zu einer noch engeren Kooperation mit Institutionen der EU.

„Hier wird mehr getan als Dienst nach Vorschrift“, betonte der Europaabgeordnete Michael Gahler in Bensheim beim Überreichen der Plakette an die neuen Juniorbotschafter der Klassen 9 und 10 in der Mensa. Die jungen Leute setzen sich für den Zusammenhalt in der Europäischen Union ein.

Selbiger war auch Thema in einer vorgeschalteten Fragerunde mit Oberstufenschülern, die mit Gahler über den aktuellen Zustand und die mögliche Zukunft der EU sprachen. In einem Interview mit den Schülern Kathrin Sauer, Jessica Shtutman und Moritz Braun aus dem Leistungskurs Politik und Wirtschaft bei Heinz Löffler sagte Gahler, dass sich die EU gegenwärtig in einer sehr komplizierten Situation befände. Es sei in ihrer Historie neu, dass so viele Herausforderungen von innen wie außen auf einmal an sie herandringen.

Der gebürtige Frankfurter ist seit 1999 Europaabgeordneter der CDU für Hessen in der Europäischen Volkspartei und Vizepräsident des Netzwerks Europäische Bewegung in Deutschland. Gahler ist unter anderem sicherheitspolitischer Sprecher und Vorstandsmitglied der EVP-Fraktion, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses sowie Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zum Panafrikanischen Parlament.

Wenige Tage vor seinem Besuch im westafrikanischen Benin sprach er in Bensheim über seine vielfältige Arbeit für Europa und die Probleme der EU.

Zum Beispiel in Italien. Ein Sorgenkind in punkto Haushaltsdisziplin, kommentierte der Politiker, der Anfang der 90er Jahre auch als Attaché die Diplomatenschule des Auswärtigen Amts besucht hat. Das Land bewege sich aktuell zwischen Parteien am extremen rechten und linken Rand des politischen Spektrums. Jetzt betonte Italiens Ministerpräsident Conte jedoch, dass er von den zentralen Reformen in dem Haushaltsplan nicht abrücken werde. „Eine weitere Verschuldung trotz guter Wirtschaftslage ist unsolidarisch“, sagte Michael Gahler dazu. Das von der EU-Kommission angekündigte Defizitverfahren sei daher richtig.

Die Schüler wollten aber natürlich auch wissen, wie es für die Briten und Europa nach einem Brexit weitergehen könnte. „Die sind spätestens in zehn Jahren wieder bei uns“, glaubt Gahler an eine Rückkehr der Briten nach einem europapolitisch harten Einschnitt, der vor allem „historisch unverantwortlichen“ Politikern wie Boris Johnson zuzuschreiben sei. Er sei maßgeblich dafür verantwortlich, dass das EU-Referendum in Großbritannien so ausgegangen ist wie geschehen. (tr)

