Goethe-Robotiker im Halbfinale

Bensheim.Mitte Januar war es wieder so weit. Zehn Mitglieder der „Goethe RobotX“-AG des Bensheimer Goethe-Gymnasiums – Luisa Zielinski, Alex Rössling, Fabio Degen, Henri Becker, Malte Schröter, Matteo Schönberger, Mutlu Batu, Nils Metze, Tobias Beinker und Anna Schwarz – nahmen an der Auftaktrunde des First Lego League-Regionalwettbewerbs (kurz FLL) in Darmstadt teil.

Zum Auftakt präsentierten die Jugendlichen der interessierten Jury im Bereich Forschung ihre Idee. Diese beinhaltete die Implementierung von Ladestationen und modularen Stellplätzen für E-Scooter an Straßenlaternen, um – besonders in Großstädten – das Abstellchaos der E-Scooter und das Problem der Aufladung durch einen effizienten Lösungsansatz zu minimieren.

Im Laufe des Projekts hatten sich die Schüler unter anderem mit Vertretern der Stadtverwaltung Frankfurt getroffen, und in der Frankfurter Innenstadt Umfragen durchgeführt. Die Jury lobte vor allem die Umsetzung der Forschung, die nach dem Schema der Fernsehserie „Höhle der Löwen“ passend zum neuen Maskottchen des Teams – Löwe Johann Wolfgang – in einem unterhaltsamen Rollenspiel dargeboten wurde.

Auch die Teamwork-Wertung bewältigte die Gruppe aus Bensheim ohne Probleme. Selbstbewusst ging es anschließend in das spannende Robot-Game. Programmierung, Roboter sowie die vielen Aufsätze, die das Team in der Vorbereitungszeit gebaut hatte, waren schon ausführlich von der Jury in der Kategorie Robot Design unter die Lupe genommen worden.

Das Base-Team bildeten in diesem Jahr Malte Schröter und Matteo Schönberger, die unter Zeitdruck überraschend entspannt blieben. Selbst als im Stress ein Aufsatz vergessen wurde, und der Roboter, statt Gegenstände sanft abzuladen, einfach Teile des Spielfelds umfuhr, blieben die beiden ruhig und bereiteten den Roboter professionell auf den nächsten Durchgang vor.

Am Ende setzte sich „Goethe RobotX“ souverän gegen die Konkurrenz durch und belegte in den Bereichen Teamwork und Forschung jeweils den zweiten Platz. In den Bereichen Robot Design und Robot Game erreichten die Bensheimer mit hervorragenden Punktzahlen jeweils den ersten Platz. Damit qualifizierte sich das Team für die nächste Runde, das Europäische Halbfinale in Mannheim, das am morgigen Sonntag stattfindet.

Bei einem Wettbewerb der First Lego League in Heidelberg hielten die Robotiker des Goethe-Gymnasiums am Ende des Tages die Urkunde für den dritten Platz der Gesamtwertung in den Händen. Adrian, Julius, Justus, Tobias, Max und Hagen hatten sie sich der übermächtigen Konkurrenz der von einem Softwarehaus unterstützten Teams geschlagen geben müssen. red

