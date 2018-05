Anzeige

Auerbach.Der Kur- und Verkehrsverein Auerbach möchte sich nicht auf dem Erreichten der vergangenen Jahre ausruhen, sondern künftig auch neue Wege gehen und vor allem jüngere Zielgruppen ansprechen.

So sollen die immer sehr gut besuchten Kurkonzerte über die Sommermonate (Mai bis September) einer Modernisierung unterworfen werden, indem man jungen Künstlern eine Plattform bietet.

In diesem Jahr ist neben den üblichen Terminen eine zusätzliche Veranstaltung am Sonntag, 27. Mai, von 17 bis 19 Uhr geplant. Zu Gast im Kronepark ist das Ensemble Goethe Voices. Der Chor besteht aus ehemaligen und aktuellen Schülern des Goethe-Gymnasiums Bensheim. Chorleiter Dieter Kordes hat das Ziel, mit dem Chor ein hohes stimmliches Niveau zu erreichen. Auftritte bei der offenen Kirche im Dezember in Lorsch in einer randvollen Kirche fanden begeisterte Resonanz. Im Repertoire der Gruppe finden sich Gospels, Musical-Melodien, Filmmusik, Rock- und Pop-Klassiker aber auch sentimentale Balladen sowie jiddische und klassische Arrangements.