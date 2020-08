Goldene Hochzeit gefeiert

Bensheim.Strahlender Sonnenschein und festliche Stimmung bestimmten am Freitag das Bild: Regina und Wolfgang Siebrecht feierten Goldene Hochzeit. Zur Reihe der Gratulanten gehörten unter anderem Pfarrer Christoph Bergner und Bürgermeister Rolf Richter.

Geheiratet haben Regina und Wolfgang Siebrecht einst standesamtlich am 31. Juli im Römer in Frankfurt. Einen Tag später folgte die kirchliche Trauung in der Bergkirche in Auerbach und die Feierlichkeiten im Fürstenlager.

Kenngelernt hat sich das Paar im Mai 1967 in Paris, beide waren mit ihren Studentenschaften dort. Regina Siebrecht, geboren 1946 in Eckernförde, aufgewachsen in Bad Kissingen und Frankfurt am Main, studierte in Frankfurt Erziehungswissenschaften, um später viele Jahre als Lehrerin tätig zu sein. Zuletzt war sie fast 20 Jahre an der Schlossbergschule in Auerbach.

Wolfgang Siebrecht, geboren 1943 in Darmstadt, kam in frühester Kindheit nach Bensheim und studierte nach der Schulzeit Elektrotechnik in Darmstadt. Zunächst lebte das Paar in Heddesheim, Regina Siebrecht war damals Lehrerin in Viernheim.

Wolfgang Siebrecht, arbeitete in Mannheim, dann in Karlsruhe und ging von dort als Präventionsfachmann zur Berufsgenossenschaft nach Frankfurt, wo er immer mehr Verantwortung übernahm.

In den Jahren von 1973 bis 1978 kamen drei Söhne zur Welt, wenig später übernahm die Familie das Elternhaus von Wolfgang Siebrecht in Bensheim, modernisierte dieses, baute es um und zog Anfang 1980 dort ein. An der Bergstraße fühlt sich die Familie seitdem wohl.

Große Reiselust, Interesse an fremden Ländern, anderen Kulturen und an Menschen, begleiten Regina und Wolfgang Siebrecht seit jeher. Auch Sport und Fitness haben einen festen Platz in ihrem Leben.

An unterschiedlichsten Stellen brachten sich die Eheleute zudem für das Gemeinwohl und die Gemeinschaft ein, Wolfgang Siebrecht bei der TSV Auerbach und Regina Siebrecht zwei Legislaturperioden als Stadtverordnete. Entspannt und guter Laune genoss das Jubelpaar seinen Festtag. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.08.2020