Gronau.Kennengelernt haben sie sich in Darmstadt, beim Arbeiten. Das ist mehr als fünfzig Jahre her. Jetzt feierten Ingrid und Peter Filbert im Bensheimer Stadtteil Gronau Goldene Hochzeit. Er, Jahrgang 1940, kommt aus Gronau. Heute lebt das Ehepaar in seinem Geburtshaus, in dem die Tochter das Restaurant und Café Scholzenhof betreibt.

An vielen Stellen engagiert

Glückwünsche zum Ehejubiläum kamen von Bürgermeister Rolf Richter (links). Im Namen der Stadt, des Kreises und des Landes gratulierte der Rathauschef und nahm sich Zeit zum Plaudern. Ingrid Filbert, geboren 1942, ist so manchem in der Region bestens bekannt.

An vielen Stellen engagiert sie sich ehrenamtlich, wofür sich wiederholt ausgezeichnet wurde – so erhielt sie beim Hessentag 2014 in Bensheim aus den Händen von Ministerpräsident Volker Bouffier den Landesehrenbrief. Unter anderem steht sie seit mehr als zwanzig Jahren als Vorsitzende an der Spitze des VdK Ortsverbands Bensheim-Gronau. Unterstützt wird ihre Arbeit an dieser Stelle vom Ehemann.