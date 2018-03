Goldene Hochzeit im Hause Weis

Anzeige

Gründer der Blütenweg-Jazzer

Bruno Weis kam im November 1941 in Karlsruhe zur Welt. Aufgewachsen in Mosbach, machte er dort sein Abitur und studierte anschließend an der Technischen Universität in Karlsruhe Lichttechnik. 1972 promovierte er zum Dr. Ing. Nach der Habilitation 1985 an der TU Berlin war er dort 20 Jahre als Honorarprofessor tätig.

Beruflich führte ihn der Weg von Stuttgart nach Worms, wo er bei der Firma Schuch als technischer Leiter tätig war und wo auch heute noch sein vielfältiges Wissen gefragt ist.

Mit dem Namen Prof. Dr. Bruno Weis unmittelbar verbunden sind die Original Blütenweg-Jazzer, deren Mitbegründer er ist. Im nächsten Jahr können die Musiker ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Bis heute ist er Leiter und Manager der Band, die zu Botschaftern der Bergstraße ernannt wurden und Ehrenbürger der Stadt New Orleans sind.

Beim über die Grenzen der Region hinaus bekannten Bergsträßer Jazz-Festival ist Bruno Weis künstlerischer Leiter. Außerdem ist er Gründungsmitglied des Rotary-Clubs Bensheim-Heppenheim. 2014 initiierte er die „Bergsträßer Bigband“. Ein weiteres Hobby ist die Zauberei. Auf vielen Kreuzfahrten verstand Weis es, die Passagiere mit seinen Shows zu begeistern. Assistiert wurde er stets von seiner Frau Helga.

Auftritt im ZDF

In zahlreichen Fernsehsendungen war er zu sehen. Einer der Höhepunkte hier war die „Knoff-Hoff-Show“ im ZDF. Zu seinem Wirken zählt auch langjähriges ehrenamtliches Engagement im kulturellen Bereich. Dafür wurde ihm im Oktober 2017 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Zu den zahlreichen Gratulanten gehörten natürlich die beiden Kinder und die drei Enkelkinder. df

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.03.2018