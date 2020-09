Goldplay am Samstag im Rex

Bensheim.Die Tribute-Band Goldplay bietet ein Live-Konzert mit den Songs der britischen Stars von Coldplay. Coldplay zählt mit weltweit 80 Millionen verkauften Tonträgern und jeder Menge Auszeichnungen zu den erfolgreichsten Popbands dieses Jahrhunderts.

Dem charismatischen Frontmann Chris Martin und seiner Band gelang bereits mit dem ersten Album der große internationale Durchbruch. Sie füllen seitdem die größten Konzerthallen und Stadien weltweit.

Die vier aus Thüringen stammenden Musiker von Goldplay wollen am Samstag (12.) so authentisch wie möglich Hits wie „In My Place“, „Viva La Vida“ oder „Yellow“ mit viel Musikalität und Leidenschaft im Rex präsentieren.

Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr. Tickets gibt es über die Homepage des Musiktheaters unter www.musiktheater-rex.de. red

