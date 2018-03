Anzeige

Bensheim.Im Clubhaus Margarethenhof in Bensheim fand die jährliche Mitgliederversammlung des Golfclubs Bensheim statt. 125 stimmberechtigte Mitglieder waren erschienen, um sich über die Entwicklung des Vereins zu informieren und den weiteren vom Vorstand erläuterten Kurs für die nächsten Jahre zu unterstützen. Präsident Claus Quel bedankte sich zu Beginn der Sitzung bei den Mitarbeitern im Büro sowie den Greenkeepern, die im letzten Jahr den Platz besonders gut präpariert hatten. Ebenso ging der Dank an das Steuerbüro BKB in Person von Wilfried Horn, Susanne Delp und Klaus Leister.

140 Bäume gepflanzt

Die Werbung für neue Mitglieder wird ein Teil der Vorstandsarbeit des kommenden Jahres sein. Ebenso wird weiter auf gute Greenfee-Einnahmen gesetzt. Ein besonderes Augenmerk hat der Club auf die ökologischen Gesichtspunkte gelegt. So wurden in den beiden letzten Jahren über 140 Bäume gepflanzt, darunter viele Obstbäume mit alten Obstsorten. Im vergangenen Jahr wurden weitere 1,5 Hektar Wildblumenwiesen angelegt, von den Bienenstöcken auf dem Gelände ganz zu schweigen.

In einem Plan-Ist-Vergleich der letzten zehn Jahre wurde das hohe Maß an solider Arbeit deutlich. Der Abschluss weist zwar ein leichtes Minus aus, da es sich aber hier im Wesentlichen um buchungstechnische Veränderungen handelt, ist Schatzmeister Michael Fritz mit der strengen Ausgabendisziplin, den guten Greenfee-Einnahmen und den steigenden Beitragseinnahmen zufrieden.