Golfer sind ökologisch und sportlich top

Bensheim.Im Clubhaus Margarethenhof in Bensheim fand die jährliche Mitgliederversammlung des Golf-Club Bensheim (GCB) statt. 170 stimmberechtigte Mitglieder waren erschienen, um sich über die Entwicklung des Clubs zu informieren und den weiteren vom Vorstand erläuterten Kurs für die nächsten Jahre zu unterstützen. Präsident Claus Quel bedankte sich zu Beginn der Sitzung bei den Mitarbeitern im Büro sowie den Greenkeepern, die im letzten Jahr den Platz besonders gut präpariert hatten.

Gute Greenfee-Einnahmen

Die Werbung für neue Mitglieder wird ein Teil der Vorstandsarbeit des kommenden Jahres sein. Ebenso wird weiter auf gute Greenfee-Einnahmen gesetzt.

Ein besonderes Augenmerk hat der Club auf die ökologischen Gesichtspunkte gelegt. So wurden in den letzten Jahren über 140 Bäume gepflanzt, darunter viele Obstbäume mit alten Obstsorten, ein Paradies für die Bienen in ihren Bienenstöcken auf dem Gelände. Im letzten Jahr wurden weitere 1,2 Hektar Wildblumenwiesen angelegt.

In einem Plan-Ist-Vergleich der vergangenen zehn Jahre wurde das hohe Maß an Plantreue und solider Arbeit deutlich. Die Investitionen wurden auch im abgelaufenen Jahr wieder aus eigenen Mitteln finanziert, es gibt keine Verbindlichkeiten gegenüber Banken. Die Liquidität sei gut und wird es, kalkuliert der Schatzmeister, auch in 2019 sein.

Die Kassenprüfer Prof. Gerhard Fuchs und Ludwig Schiweck testierten eine einwandfreie Rechnungslegung und schlugen die uneingeschränkte Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 vor, die einstimmig erfolgte.

Die Mitglieder bestätigten den Kassenprüfer Ludwig Schiweck, der gemeinsam mit dem bereits im Vorjahr gewählten Prof. Gerhard Fuchs auch den Abschluss 2019 prüfen wird.

Das Budget 2019 ist – wie in den Vorjahren – von einem konservativen Ansatz geprägt und wurde ohne Gegenstimme verabschiedet. In diesem Jahr ist allerdings eine Summe für die Neugestaltung der Inneneinrichtung des Clublokals vorgesehen, die zurzeit vorgenommen wird. Ebenso wird die Küche auf einen besseren Stand gebracht.

Außerdem bemüht sich der Club, neue Mitglieder zu gewinnen. Die bisherige Investitionsumlage fällt weg, die neuen Mitglieder haben einen etwas erhöhten Jahresbeitrag, sind dadurch aber nicht mehr langfristig gebunden. Dem Antrag zweier Mitglieder, den im letzten Jahr vorgenommen Bahnentausch wieder rückgängig zu machen, wurde mit großer Mehrheit zugestimmt.

Der Golfclub Bensheim hat sich mit seinen über 800 Mitgliedern zu einer festen Größe innerhalb der Golfclubs in der Region entwickelt. Die hervorragende Jugendarbeit und die Qualität der Anlage lassen eine weitere positive Entwicklung des Clubs erwarten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.03.2019