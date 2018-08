Golfturnier für guten Zweck

Anzeige

In diesem Jahr feierte das Turnier sein siebenjährigen Bestehen. Die Organisatoren Axel Schmidt und Raoul Sorgalla haben gemeinsam mit dem Verein wieder dafür Sorge getragen, dass es ein ganz besonderer Tag für alle wurde und bedanken sich für die diesjährige Unterstützung bei den Sponsoren.

88 begeisterte Golfspieler nahmen teil – trotz der großen Hitze mit bester Laune. Um 11 Uhr schickte der Präsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Bernhard Lammel, die Teilnehmer als Schirmherr auf die Runde. Der Gesamtbruttosieger war mit Jens-Michael Horatz ein Mitglied des Golfclubs Bensheim. Es waren drei Nettoklassen ausgeschrieben. In der Nettoklasse A (Handicap 0 bis 13,3) siegte Mika Flohr vom Bensheimer Golfclub vor Markus Wolf vom Golfclub Gernsheim und Andreas Fingerle vom Golfclub Deutsche Weinstraße.

In der Nettoklasse B (Hcp 13,4 bis 21,2) gewann Gernot Klement vom GC Domtal Mommenheim vor Bernd Engel vom Wormser Golfclub und Joachim Honerth vom GC Gernsheim. Die Nettoklasse C (ab 21,3 bis 54) gewann Robin Lorenz vom Golfclub Mainz. Zweite wurde Ursula Simonis, ebenfalls aus Mainz vor Frank Leinert vom GC Domtal Mommenheim.

Bei den Spezialpreisen gewann Hans-Günter Schmidt vom Golfclub Mainz-Taunus den „Nearest to the Pin“ an Bahn 12, bei den Damen siegte Anja Jahnke vom GC Gernsheim. Den „Longest Drive“ an Bahn 18 hatte Ronald Zink vom GC Gut Hühnerhof bei den Herren, bei den Damen war es Saskia Horatz vom gastgebenden Golfclub Bensheim. Den Spezialpreis „Nearest to the Blaulicht“, einen Preis, der bei Golfturnieren eher ungewöhnlich ist, aber zu Polizeiturnieren passt, gewann Jörg Kaspar vom Golfclub Bensheim, bei den Damen war Andrea Fingerle die Siegerin.

Ein schönes Turnier für einen guten Zweck, das im nächsten Jahr sicher wieder mit gleicher Begeisterung gespielt wird. red

