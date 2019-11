Gospel-Konzert am Nikolaustag

Bensheim.Der Chor „The Best of Black Gospel“ vereint laut Ankündigung eine Auswahl der besten Gospelsänger und Sängerinnen der USA. Am Freitag, 6. Dezember, gastiert das Ensemble um 20 Uhr im Bensheimer Parktheater. Tickets gibt es im Vorverkauf unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816.

Das Konzert bietet bekannte Gospelsongs in einem zweistündigen Programm mit instrumentaler Begleitung. Im Repertoire des Chores sind bekannte Titel wie: Oh Happy Day, Joshua fit the Battle, Down by the Riverside, Amazing Grace, Go Down Moses, Oh How I Love Jesus, Agnus Dei, This Little Light Of Mine.

Die Mitglieder des Chores entstammen dem breitgefächerten musikalischen Schmelztiegel der afroamerikanischen Gospelszene. Jeder Sänger hat die traditionellen Gospellieder bereits von Kindesbeinen an in den Gottesdiensten aufgesogen und verinnerlicht. Das musikalisch gewachsene Talent haben sie später an verschiedenen Hochschulen und Musikakademien verfeinert. Mittlerweile ist der Chor seit 20 Jahren auf Tournee und hat dabei mehr als 1500 Konzerte in Europa gegeben – vor über einer Million Fans. red

Info: Weitere Informationen zum Chor www.bestofblackgospel.de

