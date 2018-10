Gospel-Workshop in Auerbach

Auerbach.Auch in diesem Jahr lädt der Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde Auerbach zu einem Gospel-Workshop unter der Leitung von Tenor und Musikpädagoge Wolfgang Vetter ein. Der Workshop findet am Freitag, 26. Oktober, 18 bis 21 Uhr, und Samstag, 27. Oktober, 10 bis 18 Uhr, im evangelischen Gemeindezentrum in Auerbach, Bachgasse 39, statt. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Die im Workshop erarbeiteten Lieder werden – zusammen mit dem Kinderchor der Gemeinde – unter instrumenteller Begleitung am Sonntag, 28. Oktober, um 10 Uhr im Erntedank-Gottesdienst in der Bergkirche in Auerbach aufgeführt. Bereits im letzten Jahr konnte sich das Ergebnis der intensiven Probenarbeit sehen lassen. Die Zuhörer waren von dem Auftritt begeistert.

Abwechslungsreiches Repertoire

Der Leiter des Workshops hat wieder ein abwechslungsreiches Repertoire an Liedern zusammengestellt. Mit seiner Begeisterung für die Musik gelingt es ihm, Menschen in einer so kurzen Zeit zu einem engagierten Chor zu formen.

Weitere Informationen und Hinweise zur Anmeldung unter: gospelchorauerbach@mail.de. Der Gospelchor probt jeden Mittwoch (außer in den Ferien) von 19.15 bis 20.45 Uhr im Gemeindezentrum. Interessierte sind willkommen. red

