Gospelchor lädt zum Mitsingen ein

Auerbach.Der Gospelchor der Evangelischen Kirchengemeinde Auerbach startet wieder mit der ersten Probe nach den Sommerferien.

Immer am Mittwochabend um 19.15 Uhr werden Lieder aus den Bereichen Gospel, Spiritual oder geistlicher Pop- und Rockmusik eingeübt – so auch am heutigen Mittwoch (14.).

Geleitet wird der Chor von dem Tenor und Diplom-Musikpädagogen Wolfgang Vetter seit dem Jahr 2016, der mit viel Elan seine Freude an der Chormusik weitervermittelt.

Die Proben finden im Evangelischen Gemeindezentrum in Auerbach, Bachgasse 39, statt. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, neue Sängerinnen und Sänger, die Freude an der Chormusik haben, sind jederzeit willkommen. Der nächste Gospel-Workshop findet vom 18. bis 20. Oktober statt. Weitere Infos unter gospelchorauerbach@mail.de red

