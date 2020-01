Gospelchor lädt zum Mitsingen ein

Auerbach.Der Gospelchor der Evangelischen Kirchengemeinde Bensheim-Auerbach hat seine Proben nach den Ferien wieder aufgenommen. Immer mittwochs um 19.15 Uhr treffen sich die Sänger, um Lieder für die Auftritte 2020 einzuüben. Ein guter Zeitpunkt, um jetzt einzusteigen und von Beginn an beim Proben neuer Lieder dabei zu sein.

Es stehen schwungvolle, rhythmisch mitreißende Lieder aus den Bereichen Gospel, Spiritual oder geistliche Pop- und Rockmusik auf dem Programm. Die Proben finden unter der Leitung des Musikpädagogen und Opernsängers Wolfgang Vetter statt. Der Gospel-Workshop findet in diesem Jahr am 2. und 3. Oktober statt. Die einstudierten Lieder werden im Rahmen des Erntedank-Gottesdienstes am 4. Oktober in der Bergkirche präsentiert.

Die Proben finden im Evangelischen Gemeindezentrum in Auerbach, Bachgasse 39 statt. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. red

Info: Weitere Informationen unter gospelchorauerbach@mail.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.01.2020