Anzeige

Bensheim.. Bei herrlichem Sonnenschein und eisigen Temperaturen verbrachte der Bensheimer Gospelchor Getogether den mit großer Freude erwarteten Probetag mit ihrem neuen Chorleiter Thorsten Mühlberger in Langwaden. Mit viel Schwung und Elan ging es los. Konzentriert und motiviert studierten die 40 Sängerinnen und Sänger drei neue Arrangements ein: das mitreißende „Holy-Disco-Medley“, den kraftvollen Spiritual „No rock to take my place“ und die berührende Ballade „Lord is it mine“.

Wie immer wurde der Chor vom Verpflegungsteam in den Pausen köstlich versorgt. Zum „Warm up“ wurde zu grooviger Musik zunächst der ganze Körper aktiviert, ein schwungvoller Einstieg in den Chortag. Anschließend begann die Stimmbildung nach der CVT-Methode (Complete Vocal Technique). Diese Methode zeigt, wie die Stimme trainiert werden kann und verschiedene Klänge auf gesunde Weise erzeugt werden können.

Ganz besonderen Wert legt Thorsten Mühlberger auf einen einheitlichen, gemeinsamen Chorklang, der viele Obertöne produziert und dadurch „strahlt“. Beim Erarbeiten der Songs achtete der Chorleiter immer darauf, dass die Stimmung und die Aussage der Lieder durch den entsprechenden Ausdruck im Gesang deutlich wurden.