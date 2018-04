Anzeige

Auerbach.Das war etwas ganz Neues beim diesjährigen Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde Auerbach. Ein gemeinsames Konzert der Gospelchöre Auerbach und Eschollbrücken.

Und es hat sich gelohnt, so die Meinung der 150 Zuhörer, die ihren Weg in das Gemeindezentrum in der Bachgasse gefunden hatten. Ein von Chorleiter Wolfgang Vetter gut gemischtes Programm von insgesamt 21 Liedern, führte mit Schwung durch die Welt der Spirituals und Gospelmusik. Der Chor wurde musikalisch unterstützt sowohl durch Klavier- und Kontrabassbegleitung als auch durch einige Solistinnen, die als Trio oder Sextett auftraten.

Die Freude am Singen, die Sänger ausstrahlten, übertrug sich auf die vielen Besucher, die den Chor mit viel Applaus und erst nach zwei Zugaben verabschiedeten.