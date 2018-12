Gospelkonzert im Parktheater

Bensheim.Die Show „The Best of Black Gospel“ gibt am Freitag, 1. Februar 2019, im Rahmen ihrer Europa-Tour ein Konzert im Bensheimer Parktheater. Beginn ist um 20 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: „Dieser Chor vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger und Sängerinnen aus den USA. Die Ausnahme-Künstler singen die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem zweistündigen Programm, instrumental begleitet.“

„Ausnahmekonzert“

Seit 1999 geht der Chor jedes Jahr für zwei Monate auf Europatournee. Inzwischen ist er nach eigenen Angaben einer der gefragtesten Gospelchöre in Deutschland und Europa.

„Bei der Qualität dieses Chores ist jedes Konzert ein Ausnahmekonzert, bei dem die gute Nachricht immer im Vordergrund steht – Gänsehautfeeling ist garantiert“, heißt es weiter. red

