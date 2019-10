Gospelkonzert in der Auerbacher Bergkirche

Auerbach.Der Gospelchor der Evangelischen Kirchengemeinde in Auerbach lädt am Sonntag, 20. Oktober, um 18 Uhr zu einem besonderen Musik-Erlebnis in der Bergkirche in Auerbach ein. Es findet ein Gospel-Konzert mit musikalischer Begleitung statt. Vorgetragen werden Lieder, die die Mitwirkenden des Gospel-Workshops vom Wochenende eingesungen haben sowie neue Stücke des Gospelchors und der Solistinnen. Auch der musikalische Leiter, Wolfgang Vetter, wird das Konzert mit seiner Tenorstimme begleiten. Spirituals aus unterschiedlichen Epochen und Ländern erwarten die Zuhörer sowie Traditionals und Songs des Oslo-Gospel-Choirs – teilweise neu arrangiert von Wolfgang Vetter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.10.2019