Gospelprojekt in Auerbach

Auerbach.Der Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde Auerbach lädt ein zur Teilnahme am Auerbacher Gospelprojekt. Ziel ist es, beim diesjährigen Fest der Kirchengemeinde am 12. Mai ein Konzert zu geben. Zur Aufführung kommen schwungvolle, rhythmisch mitreißende Lieder aus den Bereichen der Gospels und Spirituals.

Die 30 Sängerinnen und Sänger laden ein zu dem abwechslungsreichen Chorprogramm mit Klavierbegleitung, a cappella sowie mit Begleitung einer kleinen Band.

Ein Einstieg ist jederzeit möglich, denn neue Sängerinnen und Sänger, die Freude an der Chormusik haben, sind willkommen. Die Proben, unter der Leitung des Musikpädagogen und Opernsängers Wolfgang Vetter, finden wöchentlich (außer in den Schulferien) mittwochs von 19.15 bis 20.45 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Auerbach, Bachgasse 39, statt.

Der erste Probentermin ist Mittwoch (16.) um 19.15 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.01.2019