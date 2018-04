Anzeige

Bensheim.Die Katholische Pfarrgemeinde Sankt Laurentius lädt in diesem Jahr zum Gottesdienst am Feldkreuz für Dienstag, 8. Mai, um 18 Uhr ein. Das Feldkreuz befindet sich auf der Höhe der Robert-Bosch-Straße 32b. Nach dem Gottesdienst steht wieder eine schmackhafte Vesper auf dem nahe gelegenen Anwesen Hörr zum Verzehr bereit. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der Kirche Sankt Laurentius statt.

Zur die Geschichte des Feldkreuzes: Gemäß eines Eintrags im „Liber Bapistatorum“, dem Taufregister der Kirche Sankt Georg, wurde Bensheim im Jahre 1790 von einer Viehseuche heimgesucht, der zwei Drittel des Viehbestands zum Opfer fielen. Bürger und Bauern wurden beim damaligen Pfarrer vorstellig und baten, ein Holzkreuz auf den Viehweiden aufstellen zu dürfen. Sie legten das Gelübde ab, alljährlich eine Prozession dorthin abzuhalten. 1892 wurde das Holzkreuz durch ein Steinkreuz ersetzt, das 1967 dem Bau der Autobahn weichen musste.

Der Bensheimer Landwirt Georg Jost rettete das christliche Denkmal vor der Entsorgung und beantragte, eine 15 Quadratmeter große Fläche am Rande des Zufahrtswegs zu seinem Hof im Grundbuch als neuen Standort eintragen zu lassen. Dort wurde es, nach einer mit Spenden der Bensheimer Landwirte finanzierten Renovierung, 1971 vom damaligen Pfarrer der Gemeinde Sankt Laurentius nach Pfingsten im Rahmen eines Gottesdienstes eingeweiht. Seit dieser Zeit feiert die Gemeinde jedes Jahr im Mai ihren „Gottesdienst am Feldkreuz“. red