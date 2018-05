Anzeige

Schönberg.Der Feldgottesdienst am Schönberger Kreuz an Christi Himmelfahrt erfreute sich großen Zuspruchs von allen vier umliegenden Gemeinden, die sich am geschichtsträchtigen Sandsteinkreuz „oben auf der Höhe“ trafen.

Die evangelische Kirchengemeinde Gronau/Zell hatte um die Schutzhütte Bänke aufgestellt und einen Altar gerichtet mit Kerzen und einem Feldblumenstrauß. Der Posaunenchor Gronau/Zell unter Leitung von Julia Klingel stand bereit zur musikalischen Gestaltung. Zusammen mit ihren Pfarrerinnen Inga von Gehren und Uta Voll feierten alle Besucher, auch die aus Schönberg und Wilmshausen, Junge und Alte, Evangelische und Katholische, einen Feldgottesdienst unter freiem Himmel.

Pfarrerin von Gehren trug den Lesungstext vor und sprach mit den Gottesdienstbesuchern den 85 Psalm „Die Bäume werden in den Himmel wachsen“. Pfarrerin Voll ging in ihrer Betrachtung auf die zwei Begrifflichkeiten des Himmels ein, die im Englischen mit „sky“ und „heaven“ besonders deutlich unterschiedlich den sichtbaren, natürlichen und den geheimnisvollen, mystischen Bereich umschreiben.